Губерниев — о словах Клебо про россиян: «Соскучился он... это называет «пожалел волк кобылу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Ранее норвежец заявил, что скучает по соперничеству с российскими лыжниками.

«Это бла-бла и вранье. Если Клебо соскучился, то пусть напишет запрос в норвежскую федерацию с вопросом «где русские?». А так это все сотрясание воздуха и пуканье в вечность. Соскучился он... Это называется «пожалел волк кобылу». Соскучился, значит, бейся, чтобы у тебя соперники были хорошие. Его страна запретила въезд нашим гражданам. Пусть проявит гражданскую позицию. А так это все вранье (было использовано другое слово. — Прим. «СЭ») и провокация», — сказал Губерниев «СЭ».

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях.

В апреле 2024-го Клебо объявил, что вернется в сборную Норвегии на два сезона. 27-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка мира.