Губерниев считает, что соперничество Большунова и Устюгова должно выйти за рамки лыжных гонок: «Где угодно, кроме биатлона, потому что там винтовки»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на столкновение Большунова и Устюгова в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Я считаю, что им нужно все это срочно капитализировать. Пока нет международных соревнований, нужно идти дальше. Обязательно нужно выступить против другу друга в «Ледниковом периоде». Сначала с разными партнершами, а потом, когда будут показательные выступления, кататься вместе, в паре. Это будет мощнейший вариант. Надо понять, где еще возможны соревнования: короли ринга, мастера синхронного плавания. Им нужно максимально продлевать и капитализировать неприязнь к друг другу. История очень медийная, я за парней очень рад, потому что они выходят за рамки лыж и всем уже понятно, что именно о такой тишине мечтала Елена Валерьевна Вяльбе, которую я, пользуясь случаем, поздравляю с тем, что она стала лучшим тренером по версии спортивных журналистов. Это совершенно блестяще. Это награда человека, которая нашла свою героиню. Все тут абсолютно справедливо. Она всю жизнь в тренерской работе, готовит чемпионов с юных лет. Все действительно здорово.

Что касается Большунова и Устюгова, то им просто необходимо все это каким-то образом продолжать. Но делать это где угодно, кроме биатлона, потому что там винтовки. А они могут начать палить в друг друга, а это уже, конечно, лишнее», — сказал Губерниев «СЭ».

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмены упали на спуске и не прошли в финал гонки.