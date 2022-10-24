Губерниев ответил Вяльбе: «Всякую владычицу морскую ждет разбитое корыто»

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о нежелании комментировать его высказывания. Ранее глава федерации заявила, что не хочет говорить про Губерниева и олимпийскую чемпионку Веронику Степанову.

«Во-первых, вопрос касался не меня, а Елена Валерьевна почему-то приплела меня к вопросу про Веронику, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ». — Об меня Елена Валерьевна уже давно зубы сломала. Если говорить совсем серьезно, то я не понимаю, как можно на красу и гордость российских лыж Нику Степанову так взъесться? Но Елене Валерьевна не привыкать людей гнобить, как мы знаем. Вспомним истории с Олей Завьяловой, другими нашими лыжницами».

По мнению телеведущего, такие слова Вяльбе про спортсменку неуместны.

«То, что происходит это чудовищно, с моей точки зрения. При этом сама Степанова с огромным уважением и со мной спорила, когда речь касалась госпожи Вяльбе. Поэтому я считаю, что когда президент федерации подобным тоном высказывается про олимпийскую чемпионку, не красит ни лыжи, ни федерацию, ни президента. Но хочу сказать, что Ника прекрасна. Она огромная молодец и хочу пожелать ей стойкости, все воспринимать с улыбкой и помнить, что всякую владычицу морскую ждет разбитое корыто», — добавил Губерниев.