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Лыжные гонки

Сегодня, 12:43

Губерниев сравнил Сорина с крепостным Герасимом: «Защищает своих господ под рубрикой: «Чужую беду рукой разведу»

Сергей Жуков
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» рассказал о конфликте со старшим тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным.

Ранее Сорин назвал мерзавцем Губерниева, осудившего тех, кто защищает организаторов женского масс-старта на Спартакиаде учащихся, во время которого случился массовый завал спортсменок. Перепалка произошла в Telegram-канале группы Сорина. Сам Губерниев назвал организаторов соревнований «недопрофессионалами, бездарями, лицемерами и врунами».
Гонка прошла 8 марта, большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

«Уловите разницу: я руководствовался защитой здоровья детей. А Егор Сорин, как типичный крепостной крестьянин Герасим, защищает своих господ под рубрикой: Чужую беду рукой разведу», — сказал Губерниев «СЭ».

6 апреля Сорин в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла в общении с Губерниевым вживую.

Дмитрий Губерниев
Егор Сорин
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