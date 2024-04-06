Губерниев сравнил Сорина с крепостным Герасимом: «Защищает своих господ под рубрикой: «Чужую беду рукой разведу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» рассказал о конфликте со старшим тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным.

Ранее Сорин назвал мерзавцем Губерниева, осудившего тех, кто защищает организаторов женского масс-старта на Спартакиаде учащихся, во время которого случился массовый завал спортсменок. Перепалка произошла в Telegram-канале группы Сорина. Сам Губерниев назвал организаторов соревнований «недопрофессионалами, бездарями, лицемерами и врунами».

Гонка прошла 8 марта, большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

«Уловите разницу: я руководствовался защитой здоровья детей. А Егор Сорин, как типичный крепостной крестьянин Герасим, защищает своих господ под рубрикой: Чужую беду рукой разведу», — сказал Губерниев «СЭ».

6 апреля Сорин в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла в общении с Губерниевым вживую.