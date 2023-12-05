Губерниев сравнил зимнюю спартакиаду с чемпионатом мира по биатлону

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о соревнованиях зимней спартакиады.

«Сейчас мы очень правильно говорим про Игры дружбы, про Игры БРИКС. Но ведь зимой будет спартакиада, биатлонисты будут соревноваться в Златоусте Челябинской области, а лыжники — в Тюмени. Там будут и повышенные призовые, спасибо государству, и внимание будет намного выше. Для нас это, если хотите, как чемпионат мира, коль скоро мы не выступаем на мировом первенстве в этом сезоне. Если провести эти соревнования правильно, будет понятно, что мы не потеряли хватку. И в те дни, когда нас вернут, а рано или поздно это произойдет, мы и к Олимпиадам, и к чемпионатам мира будем готовиться достойно», — приводит слова Губерниева «Газете.Ru».

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В октябре 2023-го Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение на предстоящий сезон.