Губерниев: «Зимой идет снег, в лыжах побеждает Большунов. Ничего удивительного»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в спринте свободным стилем на Кубке России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

«Большунов сильнейший лыжник, он и победил, несмотря на все свои проблемы. Другой вопрос, что у девчонок сильнейшие пока не побеждают, посмотрим, что дальше будет. Знаете, зимой идет снег, в лыжах побеждает Большунов. Ничего в этом удивительного нет. Он лидер, он и победил», — сказал Губерниев «СЭ».

26-летний лыжник финишировал за 3 минуты и 40,99 секунд.

26 ноября на Кубке России состоится гонка на 15 километров классическим стилем.