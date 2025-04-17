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Лыжные гонки

17 апреля, 17:19

Губерниев заявил о помехах со стороны Вяльбе: «ФЛГР нужен новый руководитель»

Руслан Минаев
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пытается помешать его членству в подмосковной федерации лыжных гонок.

«Внимание, по данным достоверных источников, гражданка Вяльбе Е.В. пытается помешать моему твердому членству в подмосковной федерации лыжных гонок!!! Вологодская лыжная федерация уже ощутила на себе давление со стороны вышеупомянутой гражданки!!! Все это еще больше укрепляет меня в правильности моих действий!!! Меня боятся ибо за мной Лыжная Страна!!! ФЛГР нужен новый руководитель, и это буду я», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

Ранее журналист заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
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Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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