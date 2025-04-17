Губерниев заявил о помехах со стороны Вяльбе: «ФЛГР нужен новый руководитель»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пытается помешать его членству в подмосковной федерации лыжных гонок.

«Внимание, по данным достоверных источников, гражданка Вяльбе Е.В. пытается помешать моему твердому членству в подмосковной федерации лыжных гонок!!! Вологодская лыжная федерация уже ощутила на себе давление со стороны вышеупомянутой гражданки!!! Все это еще больше укрепляет меня в правильности моих действий!!! Меня боятся ибо за мной Лыжная Страна!!! ФЛГР нужен новый руководитель, и это буду я», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее журналист заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.