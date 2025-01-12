Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Милан-2026

Сегодня, 04:42

Губерниев: «Вяльбе — нерукопожатный персонаж и может выступать только в качестве стендап-комика»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об участии россиян в зимней Олимпиаде-2026.

Глава ФЛГР считает, что допуск российских лыжников не зависит от общения с функционерами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатый персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
Читайте также
Проректор Щукинского института Андрей Беликов умер на 41-м году жизни
Якутский ефрейтор поделился эмоциями после присвоения ему звания Героя России
Эксперт рассказала о причинах произошедшего в Сочи землетрясения
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя