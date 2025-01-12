Губерниев: «Вяльбе — нерукопожатный персонаж и может выступать только в качестве стендап-комика»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об участии россиян в зимней Олимпиаде-2026.

Глава ФЛГР считает, что допуск российских лыжников не зависит от общения с функционерами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатый персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.