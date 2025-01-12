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Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об участии россиян в зимней Олимпиаде-2026.
Глава ФЛГР считает, что допуск российских лыжников не зависит от общения с функционерами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатый персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».
Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.