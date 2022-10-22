Источник: российских лыжников не допустят до международных соревнований в сезоне-2022/23

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение не допускать российских лыжников до участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23, сообщает норвежское издание NRK со ссылкой на шведское агентство TT.

«Все решилось так, как и ожидалось. Принято точно такое же решение, что и раньше», — заявил шведский член правительства FIS Матс Арьес.

В субботу, 22 октября в FIS должны вынести решение по поводу допуска или недопуска лыжников из России и Белоруссии до международных соревнований.

Россияне и белорусы были отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS в марте нынешнего года.