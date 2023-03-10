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Лыжные гонки

Сегодня, 12:18

Итальянец Пеллегрино жестко раскритиковал расписание Кубка мира по лыжным гонкам

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал расписание Кубка мира.

«50 км в Осло через шесть дней после аналогичной гонки в Планице — это полное дерьмо. Это невозможно, просто невозможно. И начинать цикл в девять гонок за 16 дней с марафона — это тоже странно. Посмотрим, все ли спортсмены захотят принять участие в этой гонке. Если кто-то планирует бежать 50 км и на чемпионате мира, и в Осло, очень вероятно, что они пропустят смешанный командный спринт и смешанную эстафету. Так что с расписанием есть определенные проблемы.

Я бы хотел участвовать во всех гонках, потому что мне нравится соревноваться. И я тренируюсь, чтобы быть на высоте в каждой гонке, но не могу. Я не такой сильный", — приводит слова Пеллегрино NRK.

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