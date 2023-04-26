Каминский рассказал о заключительном сборе своей группы лыжников в Алдане

Старший тренер мужской сборной России Юрий Камински рассказал о заключительном сборе своей группы в Алдане.

«Мы выбрали это место для сбора, потому что здесь в одном месте есть возможности для разнообразных средств подготовки. Мы используем горнолыжный склон, тир и снежную трассу. В тире мы работаем над ошибками, которые допускали в прошлом сезоне, а их было много. Первостепенная задача — исправить стрелковую составляющую. Для лыжной подготовки здесь идеальные условия. Зима здесь даже не начинала заканчиваться. Сегодня только будет тепло до плюс пять, а так всё время днем около нуля, а ночью мороз до минус восьми», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Ранее Каминский рассказал, что думает о стрельбе Александра Корнева.