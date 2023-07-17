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Лыжные гонки

Сегодня, 13:23

Каминский считает глупостью уравнивание дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках

Алина Савинова
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Бывший тренер национальной команды России по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался о решении совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) об утверждении равных дистанций для женщин и мужчин.

«Я бы этим уравнителям привел такую цитату: «Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума». Это же совершенно неразумно с позиции физиологии. Наш организм регистрирует не километры, а время работы. Давайте по времени работы уравнивать. Для женщин сейчас осложнили ситуацию, так как им дали большую физиологическую нагрузку. Ничего хорошего я в этом не вижу, но, скорее всего, через какое-то время пойдут тем же путем и в биатлоне. Это глупость», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Весной этого года Международная федерация лыжных видов спорта уравняла женские и мужские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира. Спортсмены будут проходить дистанции 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, а также эстафету 4х7,5 км. Изменения вступят в силу с предстоящего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-nazval-glupostyu-uravnivanie-distancii-dlya-muzhchin-i-zhenshin-v-lyzhnykh-gonkakh-266722/
Юрий Каминский
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