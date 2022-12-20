Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:24

Клебо: «Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря»

Клебо назвал потерей отсутствие Большунова на Кубке мира по лыжным гонкам
Виктория Кравченко
Александр Большунов и Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сказал, что со спортивной точки зрения отсутствие Александра Большунова на этапах Кубка мира является большой потерей.

«Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря. Я думаю, что даже Большунову было бы тяжело справиться со скоростью Крюгера в воскресенье», — добавил Клебо TV2.

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия) Клебо выиграл все три гонки.

В марте FIS отстранила россиян от международных соревнований до окончания сезона?2021/22 из?за ситуации на Украине.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
4
0
Читайте также
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Винер о внутренних турнирах: «Теперь они могут именоваться чемпионатами мира»
В МИД РФ ждут конкретных решений по участию россиян на Олимпиаде в Париже
Люк Уилкшир: «Сборная России смогла бы дойти до полуфинала ЧМ-2022»
Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов
Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить»
Заварзин заявил, что уровень российского футбола все больше падает
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

РУСАДА тестировало Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году