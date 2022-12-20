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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сказал, что со спортивной точки зрения отсутствие Александра Большунова на этапах Кубка мира является большой потерей.
«Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря. Я думаю, что даже Большунову было бы тяжело справиться со скоростью Крюгера в воскресенье», — добавил Клебо TV2.
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия) Клебо выиграл все три гонки.
В марте FIS отстранила россиян от международных соревнований до окончания сезона?2021/22 из?за ситуации на Украине.
22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение.