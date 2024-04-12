Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил, что вернется в сборную на два сезона.

«Это также было целью в прошлом году, но были некоторые обстоятельства, из-за которых это было сложно осуществить. Я очень рад, что мы достигли соглашения со сборной», — приводит слова лыжника NRK.

27-летний спортсмен прекратил выступать за национальную команду в прошлом году из-за конфликта с руководством сборной. Однако перед началом текущего сезона он подписал специальное соглашение, которое позволило ему принять участие в Кубке мира.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка мира.