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Лыжные гонки

23 ноября, 13:07

Клебо предположил, что недостаток мотивации влияет на результаты Большунова

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал отсутствие медалей у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на первом этапе Кубка России. По словам норвежца, это может быть связано с потерей мотивации из-за отстранения от международных стартов.

«Вероятно, эти места — наихудшие для него за все четыре года, что он выступает на Кубке мира. Конечно, это необычно. Вероятно, они тоже в сложной ситуации. Как сложится сезон для Большунова и других русских? Невозможно сказать. Может, им тяжело мотивировать себя», — приводит Nettavisen слова Клебо.

Большунов занял четвертое место в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле и стал шестым в спринте в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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