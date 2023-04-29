Клебо заявил, что разочарован работой Норвежской ассоциации

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо признался, что разочарован действиями Норвежской лыжной ассоциации. 23 апреля он объявил об уходе из сборной Норвегии.

«Я знаю правду и понимаю, что процесс переговоров сложился совсем не так, как должен был. Сложно ответить, что может привести нас с ассоциацией к соглашению», — сказал Клебо.

Он признался, что сказал все, что думает. Клебо отметил, что не может повлиять на ситуацию, поэтому иначе решил строить планы на будущее.

«Я разочарован работой Норвежской лыжной ассоциации. Мне хотелось бы остаться в команде, но в какой-то момент приходится высказаться», — добавил Клебо TV2.