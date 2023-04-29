КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:56

Клебо заявил, что разочарован работой Норвежской ассоциации

Виктория Кравченко
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо признался, что разочарован действиями Норвежской лыжной ассоциации. 23 апреля он объявил об уходе из сборной Норвегии.

«Я знаю правду и понимаю, что процесс переговоров сложился совсем не так, как должен был. Сложно ответить, что может привести нас с ассоциацией к соглашению», — сказал Клебо.

Он признался, что сказал все, что думает. Клебо отметил, что не может повлиять на ситуацию, поэтому иначе решил строить планы на будущее.

«Я разочарован работой Норвежской лыжной ассоциации. Мне хотелось бы остаться в команде, но в какой-то момент приходится высказаться», — добавил Клебо TV2.

26-летний норвежец — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

Йоханнес Клебо
1
Обсудить
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колобков оценил позицию Вяльбе, которая запрещает лыжникам выступать в нейтральном статусе