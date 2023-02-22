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Лыжные гонки

Сегодня, 15:28

Клешова рассказала, что раньше могла схалявить на тренировках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребенка, рассказала, как это важное в жизни любой женщины событие повлияло на ее отношение к спорту.

«Рождение ребенка очень сильно поменяло мое отношение к спорту. Сейчас, когда я выхожу на тренировки, то думаю о том, как бы мне эффективнее поработать, чтобы время, проведенное не с ребенком, пошло мне на пользу в дальнейшем. Я стала больше ценить тренировочное время. Если раньше я могла где-то схалявить, что сейчас понимаю, что я трачу не просто свое время, а время, которое могла бы провести с дочкой, а не на сборах», — приводит слова Кулешовой «Чемпионат».

28-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5006293-ranshe-ya-mogla-gde-to-shalyavit-prizyor-olimpiady-kuleshova-o-podhode-k-trenirovkam.html
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