Колобков оценил позицию Вяльбе, которая запрещает лыжникам выступать в нейтральном статусе

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал позицию президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая запрещает лыжникам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это сильная позиция. Елену Валерьевну очень уважаю за ее открытость, прямоту и за то, что она делает на позиции руководителя и как бывшая спортсменка. Она точно имеет право на подобное мнение. Сегодня комиссия спортсменов ОКР, куда входят все ведущие спортсмены, вполне эту позицию подтвердила», — приводит слова Колобкова Sport24.

Комиссия спортсменов ОКР сделала заявление с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.