Команда Тюменской области завоевала золото в мужской эстафете на чемпионате России

Сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России-2023 по лыжным гонкам.

В составе команды участвовали Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они прошли дистанцию за 1 час и 48 минут и 13,9 секунд.

Вторыми стали спортсмены из Республики Татарстан с отставанием в 51,7 секунды.

Третье место заняла сборная Республики Коми (+1.58,1).

Лыжные гонки.

Чемпионат России, Тюмень.

Эстафета, 4х10 км.

Мужчины

1. Тюменская область (Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1:48.13,4.

2. Республика Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 51,7 секунды.

3. Республика Коми — 1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин) +1.58,1.