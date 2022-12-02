Коростелев — о том, что не показывают Кубок России: «Не обидно. Мы все равно не можем повлиять на трансляции»

Российский лыжник Савелий Коростелев высказал «СЭ» свое мнение по поводу того, что у первых двух этапов Кубка России в Вершине Теи нет трансляций на ТВ. Коростелев в этом сезоне выиграл два спринта, а также завоевал бронзу в гонке с раздельным стартом.

— Не обидно, что ты побеждаешь, а это почти никто не видит?

— Это не обидно. Все равно выходит в СМИ, и за дальнейшими разговорами уже как минимум народ знает. Мы все равно не можем повлиять на трансляции. Но вроде бы в субботнем спринте постараются показать спринт с шести или даже с семи камер. Уже плюс нам. Тем более до этого практически не выступал на телевизоре под камеры, кроме юниорских чемпионатов мира и чемпионатов России. Поэтому как таковой обиды нет.