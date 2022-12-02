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Сегодня, 18:35

Коростелев объяснил, почему не хочет делать косплей на фотографию с Большуновым

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» о том, как у него складывается общение с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

— Ты рассказывал весной, что с Большуновым в Кирово-Чепецке пообщаться не удалось, потому что Сан Саныч закрытый человек. Сейчас, когда ты уже побеждаешь, общение есть?

— Нет. Максимум «доброе утро» и «приятного аппетита».

— Сейчас по сетям расходится фотография с Большуновым, когда тебе было 15-16 лет. Нет мыслей, чтобы сделать косплей на эту фотографию, спустя четыре года?

— Не было. Не хочу, потому что это как-то неуважительно.

— Почему неуважительно?

— А как? Я подойду и скажу: «Саш, тут, короче, фотка расфорсилась. Давай такую же сделаем, что четыре года назад ты со мной сфоткался, а сейчас я тебя в трех из четырех гонок обыграл. Повторим?»

— Можно же по-другому это подать. Что раньше подходил за автографами, а сейчас мы вместе выступаем.

— Нет. Пока желания такого нет.

Савелий Коростелев. «Друзья подарили шарф «Реала». Знают, что я болельщик «Барселоны». Интервью Савелия Коростелева

Александр Большунов
Савелий Коростелев
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