Коростелев: «Мне достаточно конкуренции у нас в стране»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что хочет выступить на международных стартах, но ему хватает конкуренции в России.

— Ты рассказывал, что большая цель — Олимпиада-2026. Насколько ты веришь, что это случится?

— На все 100 процентов.

— Сейчас нет никаких предпосылок, что новый сезон пройдет для нас на Кубке мира. Для тебя это не проблема?

— У нас сейчас в России очень высокая конкуренция. Еще есть куда расти. Поэтому у меня нет такого, что надо торопиться и куда-то рваться. Пока что мне достаточно конкуренции у нас в стране. Конечно, я очень хочу выступить на международных стартах, но при отсутствии этой возможности довольствуюсь тем, что у нас есть, — сказал Коростелев «СЭ».