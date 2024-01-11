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Сегодня, 15:22

Коростелев — о бронзе в гонке на 15 км в Казани: «Скорее доволен, чем нет. Ни одного золота еще. Надо забирать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в гонке с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России в Казани.

Спортсмен занял третье место. Победу одержал Александр Большунов, который выиграл все 13 гонок в сезоне-2023/24.

«Больше доволен бронзой, чем нет. Шел на второе место, удивлен тем, что Ваня Горбунов так близко был. Рад такой конкуренции, но был удивлен на финише, что так мало выиграл у него. Круг был тяжелый, почти весь рельеф сконцентрирован на первой половине. С тренерами еще не говорил, но установку попадать в топ-3 в каждой гонке выполняю, так что, думаю, мной довольны. Есть куда двигаться дальше, ни одного золота в сезоне. Надо забирать», — сказал Коростелев.

Следующая гонка у мужчин на этапе Кубка России в Казани — спринт классическим стилем состоится в субботу, 13 января.

Савелий Коростелев
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