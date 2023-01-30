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Лыжные гонки

Сегодня, 10:59

Коростелев ответил на опасения Вяльбе по поводу его будущего

Алина Савинова
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Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал высказывание президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе по поводу своей форсированной подготовки в детстве.

Ранее Вяльбе предположила, что тренеры Коростелева в детстве и юности форсировали его подготовку, что может негативно сказаться на выступлениях спортсмена в будущем.

«Никакого форсирования подготовки не было. Бабушка и дедушка, которые были моими первыми наставниками и тренерами в лыжных гонках, довольно сильно меня ограничивали, берегли, тормозили порой мой азарт. За это им большое спасибо! Они на год позже отдали меня на подготовку в юниорскую команду, хотя предложение начать тренироваться в сборной команде поступало от Александра Александровича Кравченко и раньше. Да и тренировочные объемы у меня сейчас не такие большие, как у основной команды», — цитирует Коростелева Metaratings.ru.

19-летний Коростелев идет на седьмой позиции в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

Источник: https://metaratings.ru/news/lyzhnik-korostelyov-otvetil-na-opaseniya-vyalbe-naschyot-ego-budushego-223848/
Елена Вяльбе
Савелий Коростелев
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