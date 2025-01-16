Коростелев победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России в Казани

Российский лыжник Савелий Коростелев стал победителем в гонке с раздельного старта свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Казани.

Спортсмен, представляющий Татарстан, преодолел дистанцию за 31 минут и 7,1 секунды. Второе место занял Артем Мальцев, (+6,0), замкнул тройку призеров Денис Спицов (+8,2).

Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.

Лыжные гонки

Пятый этап Кубка России, Казань

Гонка на 15 км

Мужчины

1. Савелий Коростелев (Республика Татарстан) — 31.07,1 секунды

2. Артем Мальцев (Тюменская область) — +6,0.

3. Денис Спицов (Тюменская область) + 8,2.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 11,7.

5. Сергей Волков (Республика Татарстан) + 14,2.

6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) + 21,0.