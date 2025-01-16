Коростелев победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России в Казани

Сегодня, 14:23
Российский лыжник Савелий Коростелев стал победителем в гонке с раздельного старта свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Казани.
Спортсмен, представляющий Татарстан, преодолел дистанцию за 31 минут и 7,1 секунды. Второе место занял Артем Мальцев, (+6,0), замкнул тройку призеров Денис Спицов (+8,2).
Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.
Лыжные гонки
Пятый этап Кубка России, Казань
Гонка на 15 км
Мужчины
1. Савелий Коростелев (Республика Татарстан) — 31.07,1 секунды
2. Артем Мальцев (Тюменская область) — +6,0.
3. Денис Спицов (Тюменская область) + 8,2.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 11,7.
5. Сергей Волков (Республика Татарстан) + 14,2.
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) + 21,0.