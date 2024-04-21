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Лыжные гонки

Сегодня, 20:05

Коростелев: «Пока нас не допустят, сложно назвать сильнейшую группу лыжников в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев ответил «СЭ» на вопрос о том, можно ли считать его группу сильнейшей в сборной страны.

«Стала ли наша группа сильнейшей после перехода Терентьева? Если брать прошлый сезон, по очкам и по медалям, то у Егора Владимировича Сорина было лучше. Но все мы знаем, кто был в 2018 и 2022 годах на коне. Но пока 2026 не пройдет, пока нас не допустят, прямо очевидно сказать нельзя. Сейчас есть три взрослые группы. Они между собой равны», — сказал Коростелев «СЭ».

Ранее Александр и Наталья Терентьевы перешли из группы тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Пара поженилась в августе 2023 года. Они ждут ребенка.

Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. В российских лыжах грядет громкий трансфер. Большунов, Коростелев и Терентьевы уходят из Архангельска

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