Коростелев поделился воспоминаниями о победе на марафоне на 50 км в Мончегорске

Российский лыжник Савелий Коростелев вспомнил о победе на марафоне на 50 километров на первенстве России в Мончегорске.

«Это было намного легче, чем классикой в прошлом году. Там, правда, ребята бежали постарше и мы последние 10 км шли в одной группе — лупили на максимуме, кто выживет. Помню, у меня начало сводить грудь, я даже подумал, что сердце начало останавливаться. А в районе 35-го километра у меня сводило трицепс. На коньке такого не случалось. По питанию я строго расписал деду, на каком километре что мне давать, поэтому голодухи тоже не было. После 30-го километра ребята, с которыми я шел, поехали переодевать лыжи, и я от них убежал. Обычно за такое наказывают. Но я чувствовал, что у меня лыжи едут достаточно хорошо, поэтому решил попробовать прибавить.



У марафонской трассы в Мончегорске есть такая особенность, что ты после 30-го километра уходишь на отдаленный участок и снова приходишь к тренерам только километра через четыре. Соответственно, невозможно получить никакой информации о том, что происходит сзади: догоняют тебя, не догоняют... Это были довольно нервные четыре километра. Остался ли дед остался доволен гонкой? Конечно», — цитирует Коростелева RT.

19-летний Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также победителем и призером этапов Кубка России.