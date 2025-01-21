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Лыжные гонки

Сегодня, 08:36

Коростелев прокомментировал возможный допуск россиян на международные старты

Камила Абдурахманова
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Российский лыжник Савелий Коростелев отреагировал на слова главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша, выступившего за допуск россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

«Допуска еще не случилось. Насколько я слышал, глава FIS всегда был лоялен к русским спортсменам. Но я его слова больше воспринимаю как кандидата в президенты МОК. Участие на Олимпийских играх? Посмотрим, как все сложится. У нас еще год впереди до этого, ждем. Готовы участвовать под нейтральным статусом? Смотря какие условия будут уже. Но само собой, есть надежда выступить на Олимпиаде», — сказал Коростелев Metaratings.ru.

Ранее Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.

Источник: Metaratings.ru
Савелий Коростелев
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