Коростелев о втором месте в скиатлоне на этапе в Казани: «Я — первый среди людей. У Большунова еще никто не выигрывал»

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в скиатлоне на 20 километров на пятом этапе Кубка России в Казани.

Спортсмен стал вторым, уступив выигравшему Александру Большунову 3,3 секунды.

— Со вторым место можно поздравить, или все равно обидно?

— Да, конечно, можно, — сказал Коростелев. — Не золото, но все равно. У Саши еще никто не выигрывал. Я — первый среди людей.

— Было ощущение, что сегодня был шанс обыграть Большунова.

— На самом деле, такие мысли были. Каким бы сильным ты ни был, никто не застрахован от каких-то случайностей. Кто-то мог упасть, палку Саши задеть... Я бы на его месте не стал оттягивать до последнего. Да, это зрелищно, мы все понимаем, что у него сил больше, чем у нас, но так оттягивать в долгую — опасно.

— Какая тактика лучше в борьбе с Большуновым?

— Сашу у нас вряд ли кто-то может задушить темпом. Только высиживать и рассчитывать на какие-то спринтерские разборки или те же случайности.

— Вы знаете трассу и наверняка понимали, где именно Большунов пойдет в отрыв. Как его можно поймать?

— Ловить, ловить и еще раз ловить. Может, стоит первым дергаться, чтобы на финише с ним разбираться. Тут дело тактики, надо думать. Это все с опытом накатывается.

Александр Большунов выиграл все 15 гонок в Кубке России в сезоне-2023/24.