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Лыжные гонки

Сегодня, 19:01

Коростелев рассказал, что выбрал бы Червоткина в качестве спортсмена для спарринга

Алина Савинова
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Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, кого бы выбрал себе в спарринг-партнеры, если была бы такая возможность.

«Алексей Червоткин. Он как паровоз, можно за ним встать и просто идти. И сама эта ситуация будет тебя тренировать. Алексей, бывает, работает на тренировке в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает. А вообще я бы выбрал Йоханнеса Клебо, потому что он на данный момент сильнейший», — цитирует спортсмена RT.

19-летний Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также победителем и призером этапов Кубка России.

28-летний Червоткин — олимпийский чемпион в эстафете 2022 года, серебряный призер Олимпийских игр в эстафете 2018 года и двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1230845-korostelyov-sportsmen-sparring-chervotkin
Алексей Червоткин
Савелий Коростелев
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