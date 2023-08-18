Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:30

Коростелев: «Если делать профессиональные клубы в лыжах, то нужен финансовый фейр-плей»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Лыжник Савелий Коростелев.
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» о своем отношении к соревнованиям профессиональных лыжных клубов, а не стран и регионов.

— Архангельская область собрала дримтим. Это уже похоже на движение в сторону профессиональных клубов, о которых многие говорят. Как ты относишься к этому направлению? Видишь ли за этим будущее? Или нужно продолжать соревноваться странами, регионами, городами?

— Мне кажется, что у меня такие мысли появлялись, когда я только начинал бегать на России: почему соревнуются страны, а не клубы, как в футболе и хоккее? Больше всего нас сравнивают с велоспортом. Сложно сказать, как будет лучше. Если это даст больший толчок роста для лыжных гонок, притянет больший интерес, то почему нет? Но тоже, как и в футболе, нужен финансовый фейр-плей. Чтобы не было такого, что в одной команде у нас Непряева, Большунов, Клэбо и Вэнг. Может, как в баскетболе, проводить драфты. Тоже интересная схема. Это жизнеспособная идея, которую нужно проработать, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев. «На cто процентов уверен, что моя цель — Олимпиада-2026». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коростелев: «Биатлон меня как-то не манит»

Коростелев рассказал о своем интервью норвежской прессе