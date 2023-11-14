Коростелев рассказал о сложности выбора между группами Бородавко и Сорина

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое решение продолжить карьеру под руководством тренера Егора Сорина.

«Безусловно, выбор был. Я разговаривал и с Егором Владимировичем, и с Юрием Викторовичем [Бородавко], они мне рассказали о своих методиках, как видят работу со мной. По ходу сезона я и сам смотрел, кто из спортсменов как тренируется, как набирает форму. Всем известно, что у Сорина более европейский подход к работе, в то время как Бородавко придерживается более консервативных взглядов, свойственных более старшему поколению тренеров. На самом деле выбор был тяжелым. Я даже с Еленой Валерьевной (Вяльбе. — Прим. «СЭ») разговаривал», — цитирует Коростелева RT.

19-летний Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также победителем и призером этапов Кубка России.