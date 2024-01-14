Коростелев о Большунове: «Победа над Сашей — больше для своего личного удовлетворения»

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в скиатлоне на 20 километров на пятом этапе Кубка России в Казани и рассказал о соперничестве с Александром Большуновым.

— Победа над Большуновым может казаться круче, чем успех на юниорском чемпионате мира?

— Все-таки победа на юниорском чемпионате мира дает детский легкий статус, — сказал Коростелев. — Это не взрослый ЧМ и не победа на этапе Кубка мира и, тем более, не Олимпийские игры. Но это дает какие-никакие регалии. Победа над Сашей — больше для своего личного удовлетворения, что я могу с ним бороться. Все равно есть, куда расти дальше. Думаю, что успех на юниорском ЧМ будет пока поприоритетнее.

— Чья идея была сделать сердечки из тейпов на лице?

— Моя. Передаю привет болельщикам таким образом.

Коростелев занял второе место в скиатлоне, уступив 3,3 секунды Александру Большунову.