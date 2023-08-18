Коростелев рассказал о своем интервью норвежской прессе

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что у него не было сомнений, когда давал интервью норвежскому изданию Dagbladet.

— Весной ты давал интервью норвежскому изданию Dagbladet. Как они к тебе обратились?

— Они написали в соцсетях. Все интервью было в формате переписки. Никто ни с кем не созванивался.

— Не было сомнений, что вдруг твои слова интерпретируют как-то по-другому?

— Мы не идеальны. Если что, я бы мог для своей аудитории что-то объяснить. Мол, ребят, там не правы, я так не думаю. А как воспримут там? Да, может получиться неприятно. Но я об этом даже не думал, — сказал Коростелев «СЭ».