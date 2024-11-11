Коростелев считает, что пока далек от своей лучшей формы

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил свою форму перед стартом сезона после победы на соревнованиях в Ханты-Мансийске.

«Я считаю, что сезон еще не начался, вчера была только проработка. Кто-то не стартовал сегодня, кто-то не стартовал вчера. Все преследуют свои задачи и выполняют нагрузку, которая им нужна, поэтому свою текущую форму я оценю на шесть-семь баллов из десяти.

А что будет дальше — посмотрим уже через десять дней в Вершине Теи. При этом это не тот старт, на который мы рассчитываем разгоняться», — сказал Коростелев Vprognoze.ru.

На соревнованиях в Ханты-Мансийске «Югория. Первый снег» Коростелев одержал победу в спринте классическим стилем. Первый этап Кубка России пройдёт 22-24 ноября в Вершине Теи.