Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

11 ноября, 23:55

Коростелев считает, что пока далек от своей лучшей формы

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил свою форму перед стартом сезона после победы на соревнованиях в Ханты-Мансийске.

«Я считаю, что сезон еще не начался, вчера была только проработка. Кто-то не стартовал сегодня, кто-то не стартовал вчера. Все преследуют свои задачи и выполняют нагрузку, которая им нужна, поэтому свою текущую форму я оценю на шесть-семь баллов из десяти.

А что будет дальше — посмотрим уже через десять дней в Вершине Теи. При этом это не тот старт, на который мы рассчитываем разгоняться», — сказал Коростелев Vprognoze.ru.

На соревнованиях в Ханты-Мансийске «Югория. Первый снег» Коростелев одержал победу в спринте классическим стилем. Первый этап Кубка России пройдёт 22-24 ноября в Вершине Теи.

Источник: Vprognoze.ru
Савелий Коростелев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Арбитра АПЛ Кута отстранили из-за видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Сегодня
Вчера
Неделя