Коростелев верит, что российских лыжников допустят на Олимпиаду в Италии

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился мыслями о шансах попасть на Олимпийские игры 2026 года.

«Я очень рад, что потихоньку допускают ребят. Считаю, что лед тронулся. На мой взгляд, в обозримом будущем допустят и нас. Дает ли это повод рассчитывать, что через год поедем на Олимпиаду? Да. Определенно. Я всегда верил и буду верить!» — приводят «Известия» слова Коростелева.

Российские и белорусские лыжники отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

В начале декабря Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях с сезона-2024/25 при условии получения нейтрального статуса. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам и белорусам принять участие в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026.