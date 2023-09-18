Коростелев выиграл классическую гонку чемпионата России по лыжероллерам

Лыжник Савелий Коростелев стал победителем классической гонки на чемпионате России по лыжероллерам. 19-летний спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 48 минут 24,7 секунды.

Вторым стал Иван Якимушкин (48.35,0), на третьем месте — Ермил Вокуев (48.53,3).

Коростелев является двукратным чемпионом мира серди юниоров.

Среди женщин победительницей в классической гонке стала Анастасия Фалеева. Она преодолела дистанцию 15 км за 43 минуты 36,1 секунды. Второй стала Ольга Царева (43.58,1), третье место заняла Мария Истомина (44.03,3).