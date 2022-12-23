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Сегодня, 16:05

Коростелев заявил, что догнать Большунова — нереально

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лыжник Савелий Коростелев рассказал о конкуренции с Александром Большуновым за победу в Личном зачете Кубка России-2022/23.

«Как собираюсь вернуться на место лидера? Да я никак его не верну (смеется). Не стремлюсь к этому. Осталось четыре этапа, один я пропускаю. Плюс за мини-тур в Чусовом давали повышенное количество баллов. Там догнать нереально, если только Сан Саныч пропустит два этапа», — приводит слова Коростелева Sport24.

Большунов лидирует в Личном зачете Кубка России, имея 570 очков; Савелий Коростелев идет на 7-е месте (261 балл).

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-12-23-korostelev-o-konkurentsii-s-bolshunovym-dognat-san-sanycha-nerealno
Александр Большунов
Савелий Коростелев
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