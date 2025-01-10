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Лыжные гонки

Сегодня, 04:05

Корякова выиграла гонку на 10 км на Российско-Китайских играх

Евгений Козинов
Корреспондент
Призеры гонки на 10 км.
Фото Пресс-служба Российско-Китайских игр.
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Российская лыжница Анна Корякова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на Российско-Китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске.

17-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 8,4 секунды. Второе место заняла другая россиянка Алена Плечева, проигравшая победительнице 22,2 секунды, а замкнула тройку ее соотечестванница Руслана Дьякова (отставание 33,2 секунды).

Российско-Китайские зимние молодежные игры

Лыжные гонки

Классический стиль, 10 км

Юниорки

1. Анна Корякова (Россия) — 35.08,4

2. Алена Плечева (Россия) — 35.30,6

3. Руслана Дьякова (Россия) — +35.41,6

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