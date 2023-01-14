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Лыжные гонки

Сегодня, 13:30

Крамер рассказал о русской традиции среди итальянских лыжников

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Федерико Пеллегрино.
Фото Global Look Press
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Немецкий тренер Маркус Крамер, который 12 лет работал с лыжной сборной России, а ныне возглавляет итальянскую команду, в интервью «СЭ» рассказал о новой традиции в своей сборной.

— Вы говорили, что полюбили водку за время работы в России. Продолжите ее пить?

— Да, да! Если кто-то приходит ко мне в гости домой, мы предлагаем им водку. Русская культура — часть моей жизни. У меня теперь есть традиция в сборной Италии. В России, когда у кого-то день рождения, каждый должен произнести тост. И теперь в нашей сборной так же — каждый встает и должен что-то сказать. Я люблю эту русскую традицию! И Пеллегрино на таких застольях даже спрашивает: «Маркус, когда у нас там уже русская традиция?» Надеюсь, мы вскоре эту церемонию проведем вместе с российскими спортсменами. Мне правда бы этого хотелось, — признался Крамер.

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера

Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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