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Лыжные гонки

Сегодня, 17:01

Безматерных выиграл спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский лыжник Иван Безматерных стал победителем спринта классическим стилем на «Красногорской лыжне».

27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 13,07 секунды.

Вторым финишировал Константин Тиунов с отставанием от лидера 1,15 секунды. Тройку замкнул Андрей Краснов (+1,86).

«Красногорская лыжня»

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Иван Безматерных — 3.13,07

2. Константин Тиунов — +1,15

3. Андрей Краснов — +1,86

4. Петр Свиридов — +2,80

5. Максим Липкин — +8,72

6. Кирилл Перевозчиков — +18,23

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