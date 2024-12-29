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Лыжные гонки

Сегодня, 16:57

Кириллова стала победительницей спринта классическим стилем на «Красногорской лыжне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская лыжница Анастасия Кириллова выиграла спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне».

28-летняя спортсменка финишировала с результатом 3 минуты 48,37 секунды. Второй стала Диана Соболева, отставшая от лидера на 0,22 секунды. Третье место заняла Полина Козленко (+3,42).

«Красногорская лыжня»

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Анастасия Кириллова — 3.48,37

2. Диана Соболева — +0,22

3. Полина Козленко — +3,42

4. Маргарита Антонова — +5,38

5. Вероника Тарасова — +21,76

Анастасия Кириллова
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