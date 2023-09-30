Крянин считает оптимальным календарь лыжных соревнований в России в сезоне-2023/24

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мыслями о календаре соревнований по лыжным видам спорта в сезоне-2023/24.

«Считаю, что наш календарь неидеален, но его можно назвать довольно плотным и наиболее оптимальным. В нем задействованы все регионы, которые хотят и могут оказать содействие и провести соревнования. Подрастающим ребятам будет крайне полезно побороться со спортсменами вроде Александра Большунова или Сергея Устюгова», — цитирует Крянина RT.

Российские и белорусские лыжники с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. 30 сентября 2023-го стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.