Крюков оценил инцидент в спринте между Устюговым и Большуновым

Олимпийский чемпион Никита Крюков в разговоре с «СЭ» оценил инцидент между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в классическом спринте на этапе в Красногорске. Устюгов считает, что Большунов его подрезал, поэтому после финиша не пожал ему руку.

— Конечно, плохо виден эпизод. Но есть ли у Сергея причины обижаться?

— Не могу прокомментировать. Вы сами сказали, что было плохо видно эпизод. Вживую там не находился и не увидел. Здесь уже у страха глаза велики. Кто-то скажет, что прыгнул на лыжи, кто-то скажет, что даже не зацепил. Поэтому не могу уверенно сказать.

— Есть мнение, что Большунов боролся не за победу в спринте, а чтобы быть выше Устюгова. Насколько это имеет место быть?

— Это уже вопросы к тренеру. Пусть он делает разбор полетов, какие игры ведутся, кому нужна победа. В спорте всегда хочется фейр-плей. Если это было. А если это просто слова, то их всегда можно оспорить.

— Насколько часто случается подобное в спринтах?

— Всегда. Спринт — это контактная борьба, поэтому всегда можно чего-то ждать, быть начеку постоянно и очень аккуратным. По итогу таких эпизодов решение должна принимать бригада судей, которые стоят на трассе. Если прыжок на лыжи был, то вопрос к судьям, где они были, видели ли они это, зафиксировали ли. Тут открытый вопрос к судейской бригаде. Если здесь спортсмены действуют в пределах правил, то это одно дело, если это переходит границу, то судьи должны принять какое-то решение, — сказал Крюков «СЭ».