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Лыжные гонки

Сегодня, 07:07

Крюков считает, что FIS начинает примирительные меры

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион Никита Крюков отреагировал на заявление президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша о возвращении российских спортсменов.

«Элиаш не просто так сказал это, FIS начинает примирительные меры. Думаю, что скоро увидим и наших лыжников на международных соревнованиях. Очень надеюсь на это, пора уже», — сказал Крюков «ВсеПроСпорт».

Элиаш в интервью Sveriges Radio сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Никита Крюков
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