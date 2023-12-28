Кубок мира по лыжам и «Тур де Ски»: расписание гонок в новогодние праздники 2023 / 2024

Сегодня, 21:30
Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января. Гонки состоятся на территории Италии и Швейцарии.
Многодневная лыжная гонка Тур де ски проводится под эгидой FIS в конце декабря — начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Решением FIS от 29 сентября 2023 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.
1-й этап
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация — 14.00, финалы — 16.30 Матч! Арена
2-й этап
Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль — 14.15 (Матч ТВ, Матч! Арена)
Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль — 17.00 (Матч ТВ, Матч! Арена)
3-й этап
Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 12.00 (Давос, Швейцария)
Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 14.30 (Давос, Швейцария)
4-й этап
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация — 16.30, финалы — 19.00
5-й этап
Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 12.45 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 15.00 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
6-й этап
Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль — 13.30
Мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль — 17.25
7-й этап
Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль — 16.30
Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль — 17.45
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