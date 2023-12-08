Кубок мира по лыжным гонкам: расписание гонок и трансляции этапа в Эстерсунде

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Эстерсунде пройдет с 9 по 10 декабря

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 9 по 10 декабря. В программе соревнований: спринт и индивидуальная гонка. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Эстерсунде:

9 декабря, суббота

12.30. Спринт (К), женщины

Трансляция: сайт «Матч ТВ»

13.15. Спринт (К), мужчины

Трансляция: сайт «Матч ТВ»

10 декабря, воскресенье

12.15. Индивидуальная гонка, 10 км, мужчины

Трансляция: сайт «Матч ТВ», «Матч! Арена»

14.45. Индивидуальная гонка, 10 км, женщины

Трансляция: сайт «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Кубок мира по лыжным гонкам сезона 2023/2024 стартовал 24 ноября в Руке (Финляндия) и завершится 15-17 марта 2024-го в шведском Фалуне.

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