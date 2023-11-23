Кубок России по лыжным гонкам: где смотреть трансляции

YouTube-канал «На лыжи live» с 23 по 26 ноября покажет в прямом эфире и бесплатно видеотрансляции гонок первого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024. Соревнования проходят в Вершине Теи в Республике Хакасия.

В четверг, 23 ноября, прошли две гонки с раздельным стартом свободным стилем. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал первым среди мужчин на дистанции 15 км. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова выиграла разделку на 10 км у женщин.

Ознакомиться с основной информацией о 1-м этапе Кубка России по лыжным гонкам можно с помощью материала «СЭ».

Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Кубок России по лыжным гонкам: расписание и время начала соревнований первого этапа