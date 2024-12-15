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Лыжные гонки

Сегодня, 11:11

Семиков стал первым в гонке преследования на этапе Кубка России в Чусовом, Большунов — второй

Алина Савинова
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Лыжник Илья Семиков стал победителем гонки преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Он преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 24,4 секунды.

Вторым финишировал Александр Большунов с отставанием в 29,8 секунды. На третьем месте расположился Сергей Ардашев (+48,7).

Ранее в женской гонке победила Елизавета Маслакова. Второе место заняла Екатерина Смирнова, третье — Дарья Непряева.

Следующий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Чусовой

Мужчины. 15 км, гонка преследования, классический стиль (топ-6)

1. Илья Семиков — 38.24,4

2. Александр Большунов — 29,8

3. Сергей Ардашев — 48,7

4. Савелий Коростелев — 49,5

5. Иван Горбунов — 49,8

6. Александр Терентьев — 51,0

1
Александр Большунов
Илья Семиков
Сергей Ардашев
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