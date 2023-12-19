Сегодня, 13:00
IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам-2023/24 пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. В программе соревнований: гонки классическим стилем с раздельным стартом, гонки свободным стилем с раздельным стартом, спринт свободным стилем и скиатлоны. Публикуем расписание лыжных гонок и трансляций.
11.00. Женщины. 5 км, классический стиль
12.30. Мужчины. 10 км, классический стиль
11.00. Женщины. 10 км, свободный стиль
12.30. Мужчины. 15 км, свободный стиль
11.00. Спринт, свободный стиль. Пролог
13.00. Спринт, свободный стиль. Финалы
10.30. Женщины. Скиатлон, 15 (7,5+7,5) км
11.30. Мужчины. Скиатлон, 30 (15+15) км
Соревнования в прямом эфире будут доступны на YouTube канале «На лыжи live».
Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости