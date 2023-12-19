IV Этап Кубка России по лыжным гонкам-2023/24 пройдет в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря

IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам-2023/24 пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. В программе соревнований: гонки классическим стилем с раздельным стартом, гонки свободным стилем с раздельным стартом, спринт свободным стилем и скиатлоны. Публикуем расписание лыжных гонок и трансляций.

Расписание IV Этапа Кубка России по лыжным гонкам-2023/24

20 декабря, среда

11.00. Женщины. 5 км, классический стиль

12.30. Мужчины. 10 км, классический стиль

21 декабря, четверг

11.00. Женщины. 10 км, свободный стиль

12.30. Мужчины. 15 км, свободный стиль

23 декабря, суббота

11.00. Спринт, свободный стиль. Пролог

13.00. Спринт, свободный стиль. Финалы

24 декабря, воскресенье

10.30. Женщины. Скиатлон, 15 (7,5+7,5) км

11.30. Мужчины. Скиатлон, 30 (15+15) км

Соревнования в прямом эфире будут доступны на YouTube канале «На лыжи live».

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